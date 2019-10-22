Грузія поділиться з Україною досвідом реалізації концесійних проєктів

Україну цікавить досвід Грузії щодо концесії, дерегуляції та виведення економіки з тіні.

Про це сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій під час зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Георгі Гахарією, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Нас цікавить досвід Грузії в таких важливих напрямках, як концесія, дерегуляція, виведення економіки з тіні, цифровізація процесів та інші успішно реалізовані реформи», - підкреслив Криклій.

Міністр інфраструктури зазначив, що наразі стартували перші концесійні проєкти у портах Ольвія та Херсон, готуються ще два концесійні проєкти у портах та передача в концесію поромної переправи у Чорноморську.

Прем’єр-міністр Грузії заявив про підтримку прагнень України до інтеграції з ЄС та про готовність до поглиблення співпраці. Також очільник грузинського уряду зазначив, що Грузія має досвід реалізації концесійних проєктів, яким готова поділитись з українською стороною.

Також повідомляється, що Криклій від імені Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука запросив Гахарію відвідати Україну з офіційним візитом: «12 грудня 2019 року в Україні проводиться зустріч глав урядів GUAM та Другий Бізнес-форум GUAM. Ми сподіваємось на Вашу особисту участь у цьому саміті, а також на Ваш офіційний візит до України».

Криклій поінформував грузинського прем’єр-міністра про плани і реформи Мінінфраструктури на найближчі 5 років у дорожній та залізничній галузях та наголосив, що Україна радо вітає участь грузинської сторони і бізнесу в нових процесах.