"Земельний" закон направили на підпис Зеленському
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).
Відповідна позначка є у картці закону на сайті ВР.
Зазначається, що закон повернуто з підписом голови Верховної Ради України і направлено на підпис президенту.
Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.
Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, про ринок землі.
Фото: Офіс Президента