"Земельний" закон направили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№ 2178-10).

Відповідна позначка є у картці закону на сайті ВР.

Зазначається, що закон повернуто з підписом голови Верховної Ради України і направлено на підпис президенту.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів.

Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, про ринок землі.

Фото: Офіс Президента