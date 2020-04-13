Депутати відмовилися скасовувати закон про ринок землі

Верховна Рада відхилила всі 13 проєктів постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення закону про ринок землі.

Відповідні рішення народні депутати підтримали 13 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Тепер Голова ВР може підписати закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" та передати його на підпис Президенту України.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". За ухвалення відповідного законопроєкту №2178-10 проголосували 259 депутатів. Напередодні Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно ухвалити два закони, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних партнерів, зокрема, про ринок землі.

Однак того ж дня позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про його скасування. Далі аналогічні документи почали вносити до парламенту й інші народні депутати, зокрема десять – члени фракції "Батьківщина". Всього в парламенті було зареєстровано 13 проєктів постанов про скасування закону.

Відповідно до Регламенту, без їх розгляду Голова ВР не може підписати закон і передати його на підпис Президентові.