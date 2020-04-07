Разумков відправив незадоволених «земельним» законом депутатів до КСУ

Постанови про скасування ухваленого закону про ринок землі будуть розглянуті у Верховній Раді згідно з регламентом, що дасть можливість голові Ради підписати закон.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі телеканалу 112, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Постанови, які зареєстровані, якщо я не помиляюсь їх 12 штук від різних політичних сил про скасування (закону про ринок землі – ред.) і, фактично, це забороняє мені як голові Верховної Ради підписувати цей закон. Але, я думаю, що вони будуть розглянуті у Верховній Раді згідно з регламентом, буде прийнято рішення, і це дасть змогу направляти цей закон Президенту на підпис», - сказав Разумков.

За його словами, Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі в тому форматі, який був запропонований, а саме 100 гектарів в одні руки; ринок має запрацювати лише з липня 2021 року; з 2024 року ринок відкривається для юридичних осіб; збільшується об’єм до 10 тисяч. Отже, на думку голови Ради, наразі є достатньо часу для того, щоб підготувати ринок, пройти кризу, яка є сьогодні, та «почати допомагати і державі і фермерам розвивати саме цей напрямок нашої роботи».

«Якщо ми говоримо про якісь зміни до закону про землю 2178-10, то, станом на сьогодні, таких пропозицій немає від народних депутатів України. Я не думаю, що вони можуть бути сьогодні і будуть розглянуті, або підтримані у Верховній Раді України. Те рішення, яке було прийнято, я думаю, що воно більш ніж відповідає сьогоднішнім реаліям і викликам, які стоять сьогодні перед Україною», - наголосив голова парламенту.

Втім, за його словами, залишається право народних депутатів звернутися до Конституційного Суду України, і все залежить від того яке рішення ухвалить Конституційний Суд.

«Однак ми зараз говоримо про якісь порушення, але ніхто не зазначає про які порушення йде мова. Хай визначає суд, якихось порушень саме в голосуванні за цей закон я не помітив. Подивимось, яким буде рішення Конституційного Суду, якщо вони будуть звертатися до нього», - наголосив Разумков.

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Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» (№2178-10). Однак того ж дня позафракційні народні депутати Оксана Савчук і Антон Поляков зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов про його скасування. Згодом аналогічні документи почали вносити до парламенту й інші народні депутати, зокрема члени фракції «Батьківщина». Загалом зареєстровано 13 проєктів постанов про скасування закону.