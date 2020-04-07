У Мінекономіки не бачать підстав для скасування закону про ринок землі

Підстав для скасування закону про ринок землі немає, адже при розгляді відповідного закоопроєкта було витримано всі процедури і закон був ухвалений прозоро і публічно.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у інтерв’ю сайту Главком.

«Ухвалення цього закону ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" – ред.) тривало з листопада минулого року, і за цим могло спостерігати усе суспільство. Усі процедури, передбачені регламентом, витримані. Всі бачили, що було 4 тис. правок до законопроекту, всі вони були розглянуті на засіданні профільного комітету – прозоро, публічно, після чого усі ці правки ставили на розгляд у Верховній Раді», - сказав Висоцький.

За його словами, вірогідність «земельного майдану» після завершення карантину близька до нуля.

«Я брав участь у 17-ти регіональних земельних форумах. І скрізь від фермерів, аграріїв, пайовиків я чув, що ринок землі потрібен», - наголосив заступник міністра.

Він розповів, що від аграріїв були зауваження щодо державних та комунальних земель, щоб їх не продали задарма; лунали прохання обмежити дозволену площу земель в одні руки; просили на першому етапі не допускати юридичних осіб до купівлі земель.

«Усе це виконано. Тому я впевнений, що ніяких мітингів не буде, бо до людей дослухалися. Проти закону лишаються ті опозиційні політичні сили, які в очікуванні місцевих виборів працюють над збільшенням своїх рейтингів», - наголосив Висоцький

Разом з тим, він зауважив, що закони через певний час переглядаються в усіх сферах, тому що змінюються обставини.

«Однак зараз немає підстав для скасування чи перегляду цього закону. Звісно, перегляд може бути у перспективі», - підсумував посадовець.

Читайте також: У Мінекономіки пояснили відтермінування земельної реформи до 2021 року

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі; юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га земель; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.