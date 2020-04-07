У Мінекономіки пояснили відтермінування земельної реформи до 2021 року

Відтермінування початку земельної реформи обумовлено тим, що більшість фермерів зараз на мають можливості для інвестицій.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький у інтерв’ю сайту Главком.

«Мова про відкладення набуття чинності закону ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" – ред.) до 2021 року. Враховуючи економічну ситуацію (рецесію, кризу) це зрозуміло. Зараз можливість інвестувати має дуже обмежена кількість фермерів. Тому таке відтермінування абсолютно логічне», - сказав Висоцький.

Перший етап реалізації земельної реформи передбачає, що фізичні особи у 2021-2023 роках зможуть купувати до 100 га в одні руки. Другий етап почнеться із 2024 року, коли юридичні особи зможуть купувати до 10 тис. га в одні руки. Втім, юрособи, хоча і не можуть бути покупцями земель на першому етапі, але земля може використовуватися як застава, зазначив заступник міністра.

Але, оскільки було ухвалене відтермінування доступу на ринок юросіб, інвестування у такі довгострокові проекти, як зрошення, тваринництво, зазначив Висоцький, відкладуться, бо для таких великих проектів потрібні значні фінанси.

«Однак мікропроєкти почнуться вже з наступного року», - наголосив він.

Посадовець нагадав, що наразі в Україні насправді є ринок землі, але він тіньовий. Хоча землі виділені під особисте сільське господарство не продаються і їх не можна використовувати, як заставу, вже реалізовано майже 1 млн га таких земель. Зі вступом в дію закону про ринок землі, підкреслив Висоцький, власники зможуть ці ділянки використовувати як заставу, що зможе додатково залучити у сектор близько 16-20 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Зокрема, законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; фізичні особи зможуть купувати до 100 га землі; юридичні особи отримають право концентрувати в себе до 10 тис. га земель; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; банки не зможуть купувати землю, лише брати у заставу.