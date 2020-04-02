Відкриття ринку землі: Світовий банк закликає ухвалити додаткові закони

Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. Однак закликає до ухвалення ще низки додаткових законів.

Про це йдеться на сторінці Світового банку у Facebook.

"Світовий банк вітає ухвалення Верховною Радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Але для того, щоб повною мірою захистити інтереси українців і забезпечити прозорий продаж земель, ми закликаємо якомога скоріше ухвалити низку додаткових законів", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про закони, які забезпечать відкритий доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, пришвидшать процедури передачі землі, регулюватимуть продаж державних земель, в тому числі використання обов’язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, та відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників.

Також важливим, на думку Світового банку, буде дати можливість юридичним особам брати участь у ринку земель для забезпечення здорової конкуренції та послабити обмеження на загальну площу земельних ділянок, які можна набувати у власність.

Ці реформи, як зазначається, є критичними для залучення інвестиції у сільське господарство, відкриття доступу до фінансування для фермерів та забезпечення справедливої вартості активів для українських землевласників.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня 2020 року ухвалила закон №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Законом передбачено, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці; концентрація земель в одних руках становить до 10 тис. га; розрахунок за землю — виключно безготівковий з перевіркою походження коштів; забороняється купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону; зафіксовано мінімальну ціну на земельну ділянку; банки не зможуть купувати землю - лише брати у заставу; частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.