Херсонські депутати просять Зеленського ветувати "земельний" закон

Депутати Херсонської міської ради просять Президента накласти вето на закон про ринок землі.

Відповідне звернення до Президента України та Верховної Ради України депутати Херсонської міської ради підтримали на позачерговій сесії у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви знаєте, що в ніч з 30 на 31 березня Верховною Радою було, з порушенням регламенту, прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». У мене є пропозиція з відповідним зверненням до Президента України, до Верховної Ради... Суть його полягає в тому, що ми не погоджуємося з прийнятим, всупереч регламенту Верховної Ради України, рішенням та просимо Президента накласти вето на Закон України, який було прийнято», - зазначив депутат міської ради Єгор Устинов.

Ініціатор звернення також зазначив, що у разі, якщо вето не буде накладено, то депутати міської ради просять депутатів Верховної Ради, які не підтримували даний законопроєкт, звернутися до Конституційного суду. Також у зверненні, за словами Устинова, йдеться про необхідність широкого суспільного обговорення питання щодо запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення за участі органів місцевого самоврядування та винесення цього питання на всеукраїнський референдум.

За звернення проголосували 35 депутатів з 39, присутніх у сесійній залі.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№2178-10). Відповідне рішення підтримали 259 депутатів.

У першому читанні Рада ухвалила цей законопроєкт 6 лютого 2020 року.