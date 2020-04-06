Нові кредитні програми для бізнесу: Зеленський провів нараду з Кабміном і банкірами

Президент Володимир Зеленський ініціює створення нових програм допомоги малому та середньому бізнесу під час і після епідемії коронавірусу.

Про це йшлося на нараді під його головуванням, на якій були присутні представники уряду та банківського сектору, повідомляє пресслужба глави держави.

"Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. Зберегти бізнес зараз – це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому", – сказав Президент.

За його словами, малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової "подушки". "А саме бізнес – це робочі місця та податки", – наголосив Зеленський.

На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців та підтримки наявних завдяки кредитним канікулам та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Президент зауважив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що "білими" бути вигідно.

"Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", – сказала радник керівника Офісу Президента з банківських питань Вікторія Страхова.

Учасники наради мають намір найближчим часом представити дієві програми для підтримки українського підприємництва.

Фото: Офіс Президента