Світові ціни на продовольство різко знижуються через пандемію
Про це повідомляється на сайті організації.
"Послаблення попиту та падіння цін на нафту через глобальну пандемію знижують міжнародні ціни на основні продовольчі товари", - йдеться у повідомленні.
Середнє значення Індексу продовольчих цін FAO, котра відстежує помісячні зміни міжнародних цін на основні види продовольства, становило у березні 172, 2 пункти, що на 4,3 пункти нижче, ніж було у лютому.
"Зниження цін переважно обумовлюється тенденціями попиту, а не пропозиції. На тенденції попиту впливають все більш кепські економічні перспективи", - сказав старший економіст FAO Абдолреза Аббассіан.
Найбільше падіння відзначається для індексу цін на цукор, що знизився на 19,1%. Серед причин - зниження попиту на споживання поза домом, що пов'язано з заходами щодо самоізоляції, а також зменшення попиту з боку виробників етилового спирту у зв'язку з різким падінням цін на сиру нафту.
Індекс цін FAO на зернові культури у березні знизився на 1,9% порівняно з лютим та практично повернувся на рівень березня 2019 року.
Як повідомлялося, у світі наразі зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 людини одужали.