Державні замовлення стимулюватимуть українську промисловість – Петрашко

Уряд планує за допомогою державних замовлень стимулювати підприємства української промисловості.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Що ми будемо робити з промисловістю? Перш за все, ми не повинні вигадувати велосипед і спробувати зробити те, що вже почали робити ЄС та США. Першочергово ми вже працюємо над тим, яким чином долучити державний ресурс, який зараз іде через державні закупівлі, а це 640 млрд грн, через розподіл бюджету, для того, щоб стимулювати виробництво в Україні, даючи замовлення українським чи іноземним компаніям, які мають виробництво або значну локалізацію виробництва в Україні», – сказав Петрашко.

На його думку, нинішня економічна криза, яку спричинив коронавірус, є промисловою, а не фінансовою.

«Ми бачимо, що руйнуються ланцюжки поставок, ми бачимо обмеження руху людей, обмеження руху товарів. Зараз головне завдання Міністерства економіки і Кабінету Міністрів України полягає в тому, щоб максимально сприяти збереженню робочих місць і збереженню максимальної кількості бізнесів», – заявив урядовець.

Він зазначив, що уряд буде слідкувати, щоб усі рішення щодо стимулювання вітчизняного виробництва відповідали вимогам угод з Європейською Асоціацією та Світовою організацією торгівлі.

Також, впевнений Петрашко, для створення конкурентних умов українським підприємствам треба надати доступ до дешевих кредитних ресурсів, для чого треба буде працювати із Національним банком та розробляти програми, які базуються на світовому досвіді.

«Криза нашої промисловості почалася досить давно, через те, що українські підприємства були позбавлені доступу до адекватних кредитних умов, що суттєво погіршило їхні конкурентні умови з їхніми контрагентами в країнах ЄС чи США… Ми будемо намагатися зробити програми доступу до кредитних ресурсів, але не лише для малого бізнесу, а для всіх, хто хоче працювати в Україні», – наголосив міністр.