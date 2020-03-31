Мінсоцполітики хоче проіндексувати пенсії вже у квітні — Прем'єр

Міністерство соціальної політики шукає можливість проіндексувати пенсії в Україні вже у квітні.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки що ми працюємо на тому ресурсі, який у нас є. Буквально в ці дні - сьогодні, завтра - Міністерство соціальної політики проводить перерахунок і шукає можливість проіндексувати пенсії вже у квітні нашим пенсіонерам", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що після ухвалення у Верховній Раді законопроєкту №3279 про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік відбудеться "обіцяна виплата додаткових коштів пенсіонерам".

Крім того, Шмигаль зауважив, що також з фонду боротьби з коронавірусом будуть фінансувати підтримку людей, які втратили роботу або вимушені бути вдома і не мати можливості заробляти гроші.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів пропонує у змінах до бюджету-2020 збільшити видатки на Пенсійний фонд України на 19,6 млрд грн.

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Зокрема, пропонується додати 19 млрд 681 млн 300 тис. грн на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду. У затвердженому держбюджеті на 2020 рік на ці витрати закладено 172,5 млрд грн, а з пропонованими змінами сума становить 192,2 млрд грн.

Водночас Верховна Рада 30 березня направила зміни до держбюджету на 2020 рік на повторне перше читання.