ВР планує ввести санкції за вивезення медичних товарів

Верховна Рада планує запровадити кримінальну відповідальність за вивезення з України товарів протиепідемічного призначення.

Відповідний законопроєкт №3271, зареєстрований у парламенті, депутати можуть ухвалити на позачерговому засіданні.

Документом, зокрема, пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 2012 та передбачити кримінальну відповідальність за вивезення (пересилання) у значному розмірі через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів протиепідемічного призначення, експорт яких підлягає ліцензуванню, або вивезення (пересилання) яких громадянами за межі митної території України не допускається.

Змінами до абзацу першого частини другої статті 216 Кримінального процесуального кодексу пропонується здійснення досудового розслідування злочину, передбаченого статтею 2012 КК в редакції проєкту закону, віднести до компетенції слідчих органів безпеки.

Читайте також: Кабмін хоче ввести санкції за вивезення медичних товарів

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 29 березня зазначив, що позачергове засідання парламенту має відбутися в понеділок, 30 березня.

Зеленський, зокрема, закликав парламентаріїв ухвалити законопроєкти, необхідні для отримання Україною допомоги від міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів.

Як відомо, умовою для отримання Україною траншу МВФ є ухвалення законопроєктів про ринок землі в Україні та про неповернення виведених з ринку банків їхнім колишнім власникам.