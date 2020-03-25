Кабмін хоче ввести санкції за вивезення медичних товарів

Кабінет міністрів погодив законопроєкт, яким пропонує ввести кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.

Таке рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За переміщення поза митним контролем через державний кордон товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, пропонуємо запровадити не лише суттєві штрафи», - зазначив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, за вивезення у значному розмірі — максимальна санкція статті передбачатиме до трьох років позбавлення волі. За такі ж дії, вчинені повторно, групою осіб або у великому розмірі — від трьох до шести років позбавлення волі.

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Глава уряду наголосив, що це необхідний крок для забезпечення товарами протиепідемічного призначення внутрішнього ринку.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада найближчим часом підтримає таку ініціативу КМУ.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції. Серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення.