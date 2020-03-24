Укрспирт не підніматиме ціни на спирт попри здорожчанння сировини

ДП «Укрспирт» не буде підіймати ціни на спирт, попри сезонне підвищення цін на сировину — кукурудзу та пшеницю.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів в.о. голови ДП «Укрспирт» Сергій Блескун, повідомила пресслужба Укрспирту.

«Наша основна сировина — це кукурудза і пшениця. Її вистачає, щоправда, збільшується ціна на неї. Зокрема, на кукурудзу. Це щорічна практика навесні, тут немає нічого надприродного. Але ми в “Укрспирті” прийняли рішення, що не будемо збільшувати ціни на спирт, бо зараз взагалі не час для цього. Ми працюємо за тими ж цінами, що були і місяць тому, і два місяці, і пів року», - сказав Блескун.

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Він також наголосив, що сукупна потужність усіх заводів «Укрспирту» — 26 тисяч декалітрів на добу. Цього об'єму наразі достатньо, щоб сьогодні задовольнити потреби країни у спирті.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України запровадив тимчасову заборону експорту спирту на період до 1 червня 2020 року.

На минулому тижні ДП «Укрспирт» тимчасово зупинило експорт спирту за кордон для того, аби повністю забезпечити потреби країни у медичному спирті в умовах розповсюдження коронавірусу. Також додатково у роботу були запущені 4 заводи. Загалом нині працюють 14 заводів «Укрспирту».