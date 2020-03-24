Укрспирт не підніматиме ціни на спирт попри здорожчанння сировини

Укрспирт не підніматиме ціни на спирт попри здорожчанння сировини

Укрінформ
ДП «Укрспирт» не буде підіймати ціни на спирт, попри сезонне підвищення цін на сировину — кукурудзу та пшеницю.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів в.о. голови ДП «Укрспирт» Сергій Блескун, повідомила пресслужба Укрспирту.

«Наша основна сировина — це кукурудза і пшениця. Її вистачає, щоправда, збільшується ціна на неї. Зокрема, на кукурудзу. Це щорічна практика навесні, тут немає нічого надприродного. Але ми в “Укрспирті” прийняли рішення, що не будемо збільшувати ціни на спирт, бо зараз взагалі не час для цього. Ми працюємо за тими ж цінами, що були і місяць тому, і два місяці, і пів року», - сказав Блескун.

Читайте також: Україна припинила експорт спирту

Він також наголосив, що сукупна потужність усіх заводів «Укрспирту» — 26 тисяч декалітрів на добу. Цього об'єму наразі достатньо, щоб сьогодні задовольнити потреби країни у спирті.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України запровадив тимчасову заборону експорту спирту на період до 1 червня 2020 року.

На минулому тижні ДП «Укрспирт» тимчасово зупинило експорт спирту за кордон для того, аби повністю забезпечити потреби країни у медичному спирті в умовах розповсюдження коронавірусу. Також додатково у роботу були запущені 4 заводи. Загалом нині працюють 14 заводів «Укрспирту».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-