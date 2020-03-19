Україна припинила експорт спирту

ДП «Укрспирт» тимчасово призупинило відвантаження спирту на експорт у зв’язку з підвищеним попитом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Укрспирт».

«ДП «Укрспирт» тимчасово призупинив відвантаження спирту на експорт. Таке рішення прийнято керівництвом підприємства у зв’язку з підвищеним попитом на медичний спирт в Україні через поширення вірусу Covid-19», - йдеться у повідомленні.

За словами в.о. директора ДП «Укрспирт» Сергія Блескуна, експорт відновлять після того, як повністю буде забезпечено внутрішній ринок України.

«Ми прийняли державницьку позицію — у першу чергу, подбати про українців. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України. Неприпустимою вважаємо ситуацію, коли б до нас звернулися медичні заклади з проханням продати спирт, а в нас його не було. Тож, дбаємо про потреби нашої медичної сфери», - заявив Блескун.

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Він додав, що про дату початку відвантажень на експорт буде повідомлено додатково.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.