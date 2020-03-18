Укрспирт через коронавірус запустив виробництво ще на 4 заводах

ДП «Укрспирт» через підвищений попит на медичний спирт запустило у роботу ще чотири спиртзаводи.

Про це повідомяє пресслужба підприємства.

«ДП «Укрспирт» запустило у роботу ще 4 заводи через підвищений попит на медичний спирт у зв’язку з поширенням вірусу Covid-19 (коронавірусу)», - йдеться у повідомленні.

В. о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун поінформував, що у виробничому плані на березень 2020 року було передбачено роботу 10 спиртових заводів, але сьогодні ухвалено рішення запустити ще 4 заводи.

«Ми швидко зреагували на зростання запиту із сьогоднішнього дня працюють 14 заводів одночасно. За потреб, ми готові і надалі збільшувати об’єми виробництва. У нас є для цього і потужності, і сировина», - додав керівник підприємства.

За інформацією пресслужби, нині на підприємстві діє посилений дезінфекційний режим. Для всіх працівників ДП «Укрспирт» закуплені маски. Частину апарату управління переведено на дистанційну роботу.

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Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.