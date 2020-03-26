Уряд планує додати 1,6 мільярда на реструктуризацію вугільної галузі

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік на реструктуризацію вугільної галузі планується виділити додаткові 1,6 млрд грн.

Це випливає з проєкту документа, який оприлюднив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

За його даними, у проєкт за вказаним напрямком заклали 3,563 млрд грн, тоді як раніше на реструктуризацію вугільної галузі виділялося 1,963 млрд грн.

Таким чином, уряд хоче закласти додаткові 1,6 мрлд грн для шахтарів.

Водночас, згідно з оприлюдненим проєктом змін до держбюджету буде припинено фінансування державного інвестиційного проєкту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей", на який закладалося 140 млн грн.

Також зменшується фінансування заходів із ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств - із 1,28 млрд грн до 659,7 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді вранці 26 березня триває зустріч керівництва парламенту, голів депутатських фракцій і представників Кабінету міністрів щодо пропозицій зі стабілізації економіки, внесених урядом.

Орієнтовно, проведення позачергового засідання Верховної Ради заплановане на суботу, 28 березня.