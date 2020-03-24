Уряд погасив борги перед гірниками за 2019 рік та за лютий

Перед гірниками погасили заборгованість із заробітної плати за 2019 рік та за лютий 2020 року на загальну суму 327 млн грн.

Про це повідомив т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталій Шубін під час селекторної наради з керівниками державних вугільних підприємств, повідомляє пресслужба міністерства.

"Кошти в сумі 327 млн грн надійшли шахтарям. З гірниками розрахувалися за 2019 рік та за лютий 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Учасники наради також обговорили питання безпеки та ефективного використання транспорту для підвезення працівників, виплати енергогенеруючими підприємствами заборгованості за відвантажене вугілля, можливої мінімізації виробництва на підприємствах у період карантину та вирішення соціальних питань, зокрема, використання працівниками відпусток.

Було домовлено про переведення щотижневих селекторних нарад у режим онлайн.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого заявив, що всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня-квітня цього року.

Заборгованість перед шахтарями на 1 січня 2020 року становила 922 млн гривень.

Уряд 4 березня 2020 року спрямував 654 млн грн на погашення заборгованості із виплати заробітної плати перед шахтарями дев'яти підприємств.