Гірникам перерахували 653 мільйони для погашення зарплатних боргів - Шмигаль

Після втручання глави держави шахтарям держпідприємств вчора перераховано 653 млн гривень для погашення боргів по зарплаті.

Про це у прямому ефірі телепередачі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує сьогодні Офіс Президента.

"Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, після втручання глави держави вчора гірникам вже перераховані перші 653 млн гривень. На виконання завдання Президента уряд продовжує працювати задля повної ліквідації заборгованості з виплати зарплат працівникам державних шахт", - йдеться в повідомленні.

В ОП зазначили, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський звернув увагу уряду на проблему невиплати зарплати шахтарям держпідприємств. Ці борги накопичувалися роками і на сьогодні вже склали понад мільярд гривень. Зеленський наголосив, що перша частина заборгованості має бути погашена вже у березні, нагадали в ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі 25 лютого заявив, що всі борги із заробітної плати перед українськими шахтарями мають бути погашені впродовж березня-квітня 2020 року.

Уряд 4 березня 2020 року спрямував 654 млн грн на погашення заборгованості із виплати заробітної плати перед шахтарями дев'яти підприємств.

Фото: КМУ