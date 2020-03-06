Шмигаль: Маємо говорити не про закриття шахт, а про розвиток вугільних регіонів

Уряд має вести мову не про закриття шахт, а про розвиток вугільних регіонів.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не говоримо про закриття шахт. Ми маємо говорити про розвиток вугільних регіонів. Поки я як керівник уряду не маю відповіді, де (шахтарям, - ред.) працювати, ми не будемо вести розмову про закриття шахти", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що шахти, де виробітка добігає кінця, закриватимуться природним чином. Таких шахт наразі небагато, але їх кількість з часом збільшуватиметься.

"Якщо шахта є перспективною, якщо є можливість добувати українське вугілля для українських станцій, ми взагалі не ведемо мову про закриття. Є 33 державні шахти. Є природньо перспективні, є природньо неперспективні, які працюють 50-60 років", - додав Шмигаль.

Нагадаємо: раніше прем'єр заявляв, що уряд залучить Світовий банк та інших міжнародних партнерів для розробки програм з реабілітації шахтарських регіонів.