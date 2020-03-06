В Україні 65 міст повністю залежать від вугільної промисловості — Шмигаль

В Україні 65 міст повністю залежні від вугільних підприємств чи теплової генерації.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вугільна промисловість - це 65 міст, які повністю залежні від вугільних підприємств чи теплової генерації. Це і тепло, і соціальна сфера", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр нагадав, що уряд працює над розробкою програми з реабілітації шахтарських регіонів "Справедлива трансформація вугільних регіонів", а також над погашенням боргів.

"Ми працюємо декілька тижнів зі Світовим банком над розробкою програми "Справедлива трансформація вугільних регіонів" Це довгострокова програма. 5-10 років, яка передбачає, яке буде майбутнє території, робітників шахт та сімей, які є навколо цих підприємств. Ми не збираємося обманювати чи лякати шахтарів", - додав Шмигаль.

Як раніше повідомляло агентство, учора Прем'єр розповів, що уряд України планує проводити реабілітацію шахтарських регіонів.