Шмигаль розповів, як уряд планує проводити реабілітацію шахтарських регіонів

Уряд залучає Світовий банк та інших міжнародних партнерів для розробки програм з реабілітації шахтарських регіонів.

Про це в ефірі "Право на владу" сказав новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми були з президентом у Червонограді на шахті. Я два тижні тому відвідав Донецьку і Луганську області, спілкувався з керівниками шахтарських об'єднань. Ми провели велику нараду шахтарів. Президент пообіцяв шахтарям особливу увагу і сьогодні ми працюємо над відповідною програмою, але, в першу чергу, над погашенням боргів", - сказав Шмигаль.

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За його словами, на сьогодні ведеться робота з міжнародними партерами щодо програми справедливої трансформації шахтарських регіонів, яка діє у всьому світі.

"Не стоїть завдання закрити шахту. Питання, що робити з тими мономістами, які живуть за рахунок цих шахт", - зазначив Шмигаль.

Як раніше повідомляло агентство, уряд спрямував 654 мільйонів гривень на погашення заборгованості із виплати заробітної плати перед шахтарями дев'яти підприємств.