Шмигаль планує приділити особливу увагу енергетиці та екології

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України Денис Шмигаль пообіцяв, що у зоні особливої уваги уряду, у разі його призначення будуть агропромисловий комплекс, енергетика та екологія.

Про це кандидат на посаду Прем'єр-міністра розповів під час свого виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Агропромисловий комплекс, сільське господарство потребують окремої уваги. Також і культура, і екологія, і енергетика — всі ці галузі потребують винесення їх на державний рівень, навіть для роботи на міжнародній арені. Ми потребуємо якісних представників на урядовому рівні. Ці галузі будуть у зоні особливої уваги уряду", - додав Шмигаль.

На його думку, термінове питання — погашення заборгованості перед шахтарями.

"Ми не маємо право відвертатися від людей, які щодня ризикують життям. Ми не допустимо знищення вугільної галузі", - сказав Шмигаль.

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Кандидат на посаду прем'єра також наголосив, що у разі його призначення новий склад уряду продовжить те, що розпочав попередній склад Кабміну під керівництвом Олексія Гончарука; один з таких пріоритетів - енергоефективність.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня 2020 року підтримала відставку Прем'єра-міністра Олексія Гончарука. Він очолював уряд із 29 серпня 2019 року.

Нині ВР розглядає питання про призначення Дениса Шмигаля на посаду Прем'єр-міністра.