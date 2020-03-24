Інвестори вивели $83 мільярди з ринків, що розвиваються - МВФ

Інвестори вивели $83 мільярди з ринків, що розвиваються - МВФ

Коронавірус
Укрінформ
Інвестори вивели з ринків, що розвиваються, $83 мільярди, що може позначитися, зокрема, на країнах з низькими доходами.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої після телефонної наради міністрів G20 з питання надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

«З початку кризи інвестори вже вивели з країн з ринком, що формується, 83 млрд доларів США - це найбільший зареєстрований відтік капіталу за всю історію. Нас особливо турбує становище країн з низькими доходами, які перебувають у критичній борговій ситуації, - над цією проблемою ми тісно працюємо зі Світовим банком», - йдеться в заяві.

За її словами, країни з розвиненою економікою в цілому мають більші можливості для протидії кризі, тоді як багато країн з ринком, що формується, і країни з низькими доходами стикаються зі значними труднощами. Вони відчувають тяжкі наслідки відтоку капіталу, і заходи, до яких вдається країна для боротьби з епідемією, серйозно позначаться на внутрішній економічній активності.

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Як зазначила Георгієва, Фонд збільшує обсяг екстреного фінансування. За допомогою до МВФ звернулися майже 80 країн. МВФ готовий задіяти весь свій кредитний потенціал, що становить 1 трильйон доларів США.

Крім того, Георгієва заявила, що МВФ поповнює кошти Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф з метою допомоги найбіднішим країнам.

«Ми також розглядаємо інші можливі варіанти. Кілька країн з низькими і середніми доходами звернулися до МВФ з проханням провести розподіл СПЗ (спеціальних прав запозичення, англ. Special Drawing Rights, SDR - ред.), як ми зробили під час світової фінансової кризи, і ми розглядаємо цю можливість з нашими державами-членами», - йдеться в заяві.

За словами директора-розпорядника МВФ, прогноз світового зростання на 2020 рік від'ємний, з не менш серйозною або ще гіршою рецесією, ніж під час світової фінансової кризи. Але в 2021 році очікується відновлення.

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«Щоб досягти його, вкрай важливо сконцентрувати зусилля на стримуванні пандемії і зміцненні систем охорони здоров'я - у всьому світі. Економічний вплив кризи є і залишатиметься важким, але чим швидше припиниться поширення вірусу, тим швидшим і динамічнішим буде відновлення», - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що на тлі кризи через коронавірус Міжнародний валютний фонд готовий виділити кредитний ресурс у розмірі трильйона доларів для допомоги країнам-членам.

У МВФ також заявляли, що світовій економіці загрожує рецесія через пандемію коронавірусу, яка може бути навіть більша, ніж в 2009 році, і вимагає безпрецедентної реакції.

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