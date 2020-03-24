Інвестори вивели $83 мільярди з ринків, що розвиваються - МВФ

Інвестори вивели з ринків, що розвиваються, $83 мільярди, що може позначитися, зокрема, на країнах з низькими доходами.

Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої після телефонної наради міністрів G20 з питання надзвичайної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

«З початку кризи інвестори вже вивели з країн з ринком, що формується, 83 млрд доларів США - це найбільший зареєстрований відтік капіталу за всю історію. Нас особливо турбує становище країн з низькими доходами, які перебувають у критичній борговій ситуації, - над цією проблемою ми тісно працюємо зі Світовим банком», - йдеться в заяві.

За її словами, країни з розвиненою економікою в цілому мають більші можливості для протидії кризі, тоді як багато країн з ринком, що формується, і країни з низькими доходами стикаються зі значними труднощами. Вони відчувають тяжкі наслідки відтоку капіталу, і заходи, до яких вдається країна для боротьби з епідемією, серйозно позначаться на внутрішній економічній активності.

Як зазначила Георгієва, Фонд збільшує обсяг екстреного фінансування. За допомогою до МВФ звернулися майже 80 країн. МВФ готовий задіяти весь свій кредитний потенціал, що становить 1 трильйон доларів США.

Крім того, Георгієва заявила, що МВФ поповнює кошти Трастового фонду для обмеження і подолання наслідків катастроф з метою допомоги найбіднішим країнам.

«Ми також розглядаємо інші можливі варіанти. Кілька країн з низькими і середніми доходами звернулися до МВФ з проханням провести розподіл СПЗ (спеціальних прав запозичення, англ. Special Drawing Rights, SDR - ред.), як ми зробили під час світової фінансової кризи, і ми розглядаємо цю можливість з нашими державами-членами», - йдеться в заяві.

За словами директора-розпорядника МВФ, прогноз світового зростання на 2020 рік від'ємний, з не менш серйозною або ще гіршою рецесією, ніж під час світової фінансової кризи. Але в 2021 році очікується відновлення.

«Щоб досягти його, вкрай важливо сконцентрувати зусилля на стримуванні пандемії і зміцненні систем охорони здоров'я - у всьому світі. Економічний вплив кризи є і залишатиметься важким, але чим швидше припиниться поширення вірусу, тим швидшим і динамічнішим буде відновлення», - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що на тлі кризи через коронавірус Міжнародний валютний фонд готовий виділити кредитний ресурс у розмірі трильйона доларів для допомоги країнам-членам.

У МВФ також заявляли, що світовій економіці загрожує рецесія через пандемію коронавірусу, яка може бути навіть більша, ніж в 2009 році, і вимагає безпрецедентної реакції.