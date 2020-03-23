Кабмін заборонив експорт спирту до 1 червня

Уряд ухвалив рішення до 1 червня 2020 року заборонити експорт етилового спирту.

Про це у Telegram-каналі написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду.

"Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль, куди та кому відвантажується спирт.

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Як повідомлялося, днями ДП "Укрспирт" оголосило, що припиняє експорт спирту, щоб не допустити дефіциту на внутрішньому ринку.

18 березня підприємство запустило у роботу додаткові 4 заводи, щоб покрити внутрішній попит.