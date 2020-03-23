Кабмін заборонив експорт спирту до 1 червня
Укрінформ
Уряд ухвалив рішення до 1 червня 2020 року заборонити експорт етилового спирту.
Про це у Telegram-каналі написав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду.
"Уряд ухвалив рішення до 1 червня заборонити експорт етилового спирту з території України", - сказав Шмигаль.
Він наголосив, що пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль, куди та кому відвантажується спирт.
Як повідомлялося, днями ДП "Укрспирт" оголосило, що припиняє експорт спирту, щоб не допустити дефіциту на внутрішньому ринку.
18 березня підприємство запустило у роботу додаткові 4 заводи, щоб покрити внутрішній попит.