На Кабміні планують схвалити перелік закупівель без тендерів

Уряд схвалить перелік товарів, робіт та послуг, які закуповуватимуться за межами закону про публічні закупівлі у зв'язку з поширення Covid-19.

Про це на брифінгу 20 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє корерспондент Укрінформу.

“Міністерство охорони здоров’я разом з Митною службою, Міністерством фінансів, Міністерством економіки наразі розробило проєкт постанови з переліком товарів, робіт та послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про публічні закупівлі. Сьогодні цей документ планується прийняти на засіданні уряду”, - сказав Ляшко.

Він додав, що цей крок дозволить якнайшвидше забезпечити всім необхідним лікарні, а також установи, заклади та підприємства центральних органів виконавчої влади, які долучені до запобігання поширенню Covid-19.

Також Ляшко поінформував, що на засіданні уряду планується затвердити перелік лікарських засобів та медичних виробів, які будуть звільнятися від митних платежів, а також від податку на додану вартість.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Законом, зокрема, передбачено створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання і лікування коронавірусної хвороби, зокрема: проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі»; стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги; звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19; контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.