На Кабміні планують схвалити перелік закупівель без тендерів
Про це на брифінгу 20 березня сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє корерспондент Укрінформу.
“Міністерство охорони здоров’я разом з Митною службою, Міністерством фінансів, Міністерством економіки наразі розробило проєкт постанови з переліком товарів, робіт та послуг, які будуть закуповуватися за межами закону про публічні закупівлі. Сьогодні цей документ планується прийняти на засіданні уряду”, - сказав Ляшко.
Він додав, що цей крок дозволить якнайшвидше забезпечити всім необхідним лікарні, а також установи, заклади та підприємства центральних органів виконавчої влади, які долучені до запобігання поширенню Covid-19.
Також Ляшко поінформував, що на засіданні уряду планується затвердити перелік лікарських засобів та медичних виробів, які будуть звільнятися від митних платежів, а також від податку на додану вартість.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".
Законом, зокрема, передбачено створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання і лікування коронавірусної хвороби, зокрема: проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без застосування процедур, передбачених законом «Про публічні закупівлі»; стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги; звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19; контроль з боку Кабінету міністрів за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.