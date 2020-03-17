Ухвалення закону про коронавірус дозволить закупити тести на 28 мільйонів – Ляшко

Для закупівлі тестів на коронавірус перерозподілено 28 млн. грн, які можна буде використати без централізованих тендерних процедур після ухвалення закону про коронавірус.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найближчим часом ми плануємо завезти тестів для 1 млн досліджень на ПЦР (найсучасніший молекулярно-генетичний тест. – ред.) і близько 3 млн швидких тестів. Партії по 20-30 тис. уже почали надходити, різні виробники будуть поставляти експрес-тести різними партіями. Але головне для нас зараз – це голосування у Верховній Раді законопроєкту, який дозволить нам без тендерних процедур зі 100-відсотковою передоплатою їх купувати», - сказав Ляшко.

Він поінформував, що Мінфін і МОЗ перерозподілили необхідні для цього ресурси.

«У нас є 28 млн гривень, готових до використання, але тендерні процедури не дозволяли закуповувати ці тест-системи - тільки централізована закупівля і передача (на місця. – ред.). Різні бар’єри, які існували, призвели до певної напруженості, яку найближчим часом буде знято», - передбачив головний державний санітарний лікар.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".