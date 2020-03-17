Ухвалення закону про коронавірус дозволить закупити тести на 28 мільйонів – Ляшко
Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми «Свобода слова на ICTV», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Найближчим часом ми плануємо завезти тестів для 1 млн досліджень на ПЦР (найсучасніший молекулярно-генетичний тест. – ред.) і близько 3 млн швидких тестів. Партії по 20-30 тис. уже почали надходити, різні виробники будуть поставляти експрес-тести різними партіями. Але головне для нас зараз – це голосування у Верховній Раді законопроєкту, який дозволить нам без тендерних процедур зі 100-відсотковою передоплатою їх купувати», - сказав Ляшко.
Він поінформував, що Мінфін і МОЗ перерозподілили необхідні для цього ресурси.
«У нас є 28 млн гривень, готових до використання, але тендерні процедури не дозволяли закуповувати ці тест-системи - тільки централізована закупівля і передача (на місця. – ред.). Різні бар’єри, які існували, призвели до певної напруженості, яку найближчим часом буде знято», - передбачив головний державний санітарний лікар.
Як повідомляв Укрінформ, 16 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".