З великим бізнесом обговорив створення фонду для боротьби з коронавірусом - Зеленський

На зустрічі Президента з провідними бізнесменами, яка відбулася у понеділок увечері, обговорювалося питання створення окремого фонду у розмірі 12-13 млрд грн для протидії COVID-19.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми з ними говорили - ми робимо окремий фонд, нам зараз знадобиться на ліки, на багато різних лікувальних засобів, в першу чергу, 12-13 млрд грн",- поінформував глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 16 березня провів зустріч із представниками великого бізнесу. На ній були присутні власники та топ-менеджери найбільших українських компаній і бізнес-груп.

Учасники обговорили питання допомоги з боку бізнесу у протидії поширенню коронавірусу.