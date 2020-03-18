Шмигаль доручив розробити сценарії економічних наслідків через коронавірус

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив новому міністру економіки Ігорю Петрашку розробити декілька сценаріїв можливих економічних наслідків для країни в умовах поширення коронавірусу.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 18 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вже давав розпорядження Міністерству розвитку економіки розробити декілька сценаріїв можливих економічних наслідків в теперішніх умовах, аби ми могли оперативно реагувати. Зараз даю таке доручення безпосередньо новопризначеному міністру", - заявив Шмигаль.

При цьому він не сумнівається в тому, що економічні наслідки цієї ситуації будуть серйозними, і до цього варто вже готуватися.

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Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня оголошено карантин для протидії поширенню коронавірусу. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, на території України станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.