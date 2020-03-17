Шмигаль обговорив із послами G7 плани нового уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі із послами країн «Великої сімки» наголосив, що Україна не звертатиме зі шляху реформ, незважаючи на складу ситуацію, в якій опинилася у зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції .

Про це глава уряду повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Плідно обговорили з нашими міжнародними партнерами плани нового уряду та роботу в умовах складної ситуації у світі, яку спричинив коронавірус. Зі свого боку, я запевнив, що попри нелегкі виклики, наша команда має намір і надалі проводити розпочаті реформи та продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом», - написав Шмигаль.

Він також зазначив, що запевнив послів у готовності української влади підвищити енергоефективність і будувати діалог з інвесторами.

Окремо він підкреслив, що серед пріоритетів є і проведення ефективної приватизації.

Шмигаль зазначив, що посли країн «Великої сімки» висловили підтримку Україні та готовність до подальшої співпраці.