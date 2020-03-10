Енергоатом може потрапити під штрафні санкції РФ

ДП НАЕК "Енергоатом" може потрапити під штрафні санкції від Російської Федерації через затримку будівництва сховища осклованих високоактивних радіоактивних відходів, що залишаються після переробки відпрацьованого ядерного палива.

Про це на пресконференції сказав радник голови державного агентства з управління Зоною відчуження Олег Насвіт, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас в агентстві болюче питання швидкого початку робіт зі спорудження сховища осклованих високоактивних відходів. Це відходи, які мають повертатися після переробки відпрацьованого ядерного палива у Російській Федерації. Ми уже затримались із спорудженням цього сховища і Енергоатом потрапляє під штрафні санкції", - сказав Насвіт.

За його словами, наразі в.о. голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Катерина Павлова проводить відповідне обговорення із представниками комітету ВР з енергетики та ЖКП.

Читайте також: ДАЗВ планує з 2021 року повернення окремих територій Зони відчуження у господарство

"Треба терміново щось вирішувати. Минулого тижня була широка нарада, де ми обговорювали проєкт цього сховища, що далі робити", - додав Насвіт.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про виділення у 2018 році 86,27 млн грн Міністерству екології та природних ресурсів на фінансування будівництва і своєчасне введення в експлуатацію інфраструктури, необхідної для приймання у власність держави на довгострокове зберігання з наступним захороненням осклованих високоактивних радіоактивних відходів.

Централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде здійснюватися на майданчику комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки, захоронення радіоактивних відходів "Вектор" на території зони відчуження. Промислова зона (зона поводження з РАВ) виключена з території Чорнобильського заповідника і не входить до територій, резервованих для наступного заповідання.

Сховище осклованих ВАВ призначено для приймання у власність держави, підготовки та проміжного зберігання строком до 100 років, із відповідними захисними інженерними бар’єрами, системами електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції, відеоспостереження, очищення забрудненого повітря та радіометричного контролю. У подальшому всі відходи мають бути захоронені в геологічному сховищі.