ДАЗВ планує з 2021 року повернення окремих територій Зони відчуження у господарство

З 2021 року може початися робота з повернення окремих територій Зони відчуження у господарство на основі результатів двох міжнародних наукових проєктів.

Про це під час звіту повідомила т.в.о. голови Державного агентства з управління зоною відчуження Катерина Павлова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"iCLEAR і SATREPS - ці два проєкти допоможуть у майбутньому розробити нам план заходів щодо повернення забруднених територій до споживача. Ми зробимо аналіз територій, які, як ми розуміємо, за результатами проєкту iCLEAR уже чисті", - сказала Павлова.

На її думку, робота з повернення деяких територій до споживача може початися уже у наступному році.

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Як повідомлялося, проєкт iCLEAR ("Інновація Чорнобильського ландшафту: екологічна оцінка відновлення та управління") має на меті розробку нової стратегії для Чорнобильської зони відчуження і зони обов’язкового відселення. Результати проєкту допоможуть українським органам влади розробити графік реабілітації чорнобильських земель. Зокрема, буде визначено безпечні ділянки заражених земель, які будуть придатними для виробництва продуктів харчування.

украъSATREPS є спільною українсько-японською науково-технічною програмою. Основна мета проєкту – посилення технічного рівня радіаційного контролю і законодавчої бази в Україні для екологічного відновлення радіоактивно забруднених територій, забезпечення моніторингу та моделювання нового районування зони відчуження.