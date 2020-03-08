COVID-19: Аналітики Bloomberg порахували можливі збитки для світової економіки

Аналітики прогнозують, що збитки світової економіки через епідемію коронавірусу в найгіршому з випадків можуть скласти $2,7 трильйона.

Такі дані наведені в прогнозі експертів агентства Bloomberg, оприлюдненому в суботу, 7 березня, повідомляє DW.

Автори дослідження описали 4 можливих сценарії впливу захворювання на економіку. Якщо Китай, звідки поширилося захворювання, візьме його під контроль, а економіка країни в другому кварталі впорається з наслідками, викликаними вірусом, то вплив для всього світу і провідних економік буде незначним, стверджують експерти.

Але якщо влада КНР не зможе впоратися з COVID-19 і великі вогнища захворювання виникнуть в Південній Кореї, Японії, Німеччини, Італії та Франції, то світова економіка у 2020 році зросте лише на 2,3 відсотка. До появи вірусу нового типу Bloomberg прогнозував економічне зростання на 3,1 відсотка.

Третій сценарій передбачає масштабне поширення захворювання у всіх державах, де до початку березня повідомили про випадки зараження. В цьому випадку десятку найбільших економік світу очікує уповільнення, оскільки вони будуть боротися з поширенням інфекції, вважають дослідники. За їхньою оцінкою, зростання світового ВВП складе 1,2 відсотка, Євросоюз і Японія зіткнуться з рецесією, а в США в рік виборів президента може зрости рівень безробіття.

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Останній варіант стосується глобальної пандемії COVID-19. Світова економіка через відсутність зростання недорахується $2,7 трлн, ВВП Китаю виросте лише на 3,5 відсотка, тим самим продемонструвавши найгірший показник з 1980 року. США в цьому сценарії також загрожує рецесія, що може вплинути на результат виборів глави держави.

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