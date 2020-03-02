Експорт української курятини у 2019 році виріс на чверть

Експорт курятини українського виробництва за 2019 рік виріс майже на 26% порівняно із 2018 роком, до 414 тис. тонн та на суму 579 млн доларів.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки” (ІАЕ).

“Характерною тенденцією 2019 року стало подальше посилення позицій м’ясопродукції українського виробництва на міжнародному ринку за рахунок курятини. Торік був оновлений абсолютний рекорд 2018 року за обсягами експорту цього виду м’ясної продукції. Тоді на зарубіжні ринки було вивезено 329 тис. тонн української курятини. 2019 року обсяги експортних поставок збільшилися на понад чверть (+25,8 %) – до 414 тис. тонн м’яса птиці на суму 579 млн дол.”, - йдеться у повідомленні.

Загалом експорт м’ясної продукції за минулий рік збільшився проти показників 2018 року на 10% і сягнув 712 млн доларів. Зокрема, це відбулося завдяки широкій географічній диверсифікації після втрати російського ринку.

За даними ІАЕ, найбільше вітчизняної м’ясопродукції торік було вивезено до країн Євросоюзу, Близького Сходу та СНД. Лідируючу позицію у рейтингу імпортерів українського м’яса третій рік поспіль утримують Нідерланди (15,8%). Значними є також частки Саудівської Аравії (13,5%), Словаччини (8,5%), Білорусі (6,9%), Азербайджану (5,9%), Іраку (4,9%), ОАЕ (4,8%) та Казахстану (4,1%).

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Втім, 2020 року вже мала місце тимчасова заборона на ввезення курятини до Європейського Союзу, тому, зазначають в ІАЕ, важко передбачити цьогорічні експортні перспективи української м’ясопродукції.