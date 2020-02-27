Україна другий рік поспіль посідає шосте місце серед світових виробників курятини

Протягом 2018 - 2019 років Україна утримувала шосте місце серед світових виробників курятини, зберігаючи при цьому тенденцію до зростання обсягів виробництва.

Відповідна інформація міститься у звіті про тенденції у торгівлі курятиною у 2018 - 2019 роках, розміщеному на сайті Європейської комісії.

Якщо у 2018 році Україна виробила близько 300 тис. тонн м'яса птиці, то у 2019 році цей показник перевищив 350 тис. тонн.

За обсягами виробництва м’яса птиці Україна поступається Бразилії, США, ЄС (із Великобританією), Китаю (з Гонконгом) і Туреччині.

За наведеними даними, Україна посідає третє місце серед головних експортерів курятини до країн ЄС, поступаючись Бразилії і Таїланду.

Україна поставила до Європи 123 664 тонни м’яса птиці у 2018 році та 134 262 тонни у 2019 році, тобто приріст експорту становив 8,6%.

Водночас обсяг курятини, який Україна імпортує з ЄС, перевищує показники експорту. За обсягами імпорту Україна перебуває також на третій позиції, поступаючись Філіппінам та Гані.

В абсолютних цифрах Україна імпортувала з ЄС 178 124 тонни м’яса птиці у 2018 році і 178 619 тонн торік, тобто обсяги імпорту зросли на 0,3%.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський Союз 22 січня 2020 року тимчасово призупинив ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці та термічно необроблених продуктів через виявлений у Вінницькій області грип птиці. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

Т. в. о. голови Держспоживслужби Ольга Шевченко 20 лютого повідомила, що Постійний комітет щодо рослин, тварин, харчових продуктів та харчів Європейського Союзу (PAFF) проголосував за застосування щодо України принципу зонування при імпорті української курятини до країн - членів ЄС. Однак це рішення набуде чинності лише після його офіційного оприлюднення.