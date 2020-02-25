До Дніпра з Італії прибув салат рукола з карантинним шкідником

У Дніпрі в аеропорту виявлено вантаж салату рукола, що надійшов з Італії, з карантинним шкідником.

Про це 25 лютого повідомили у Державній службі службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"18 лютого державними фітосанітарними інспекторами при проведенні фітосанітарного контролю об’єктів регулювання в м/п "Дніпропетровськ-аеропорт" Дніпропетровської області у вантажі салату руколи вагою 1,92 тонни, який надійшов з Італії, було виявлено карантинний, обмежено поширений на території України шкідливий організм – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.)", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим вантаж затримано, до нього будуть вжиті відповідні фітосанітарні заходи.

Читайте також: В Україну не пустили 36 тонн заражених помідорів з Туреччини

З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Італії – буде надіслана нотифікація про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України, додали у Держслужбі.