Україна протягом 10 років рекордно наростила експорт зернових

Україна протягом 10 років рекордно наростила обсяги експорту зернових культур — до 56,7 млн тонн у 2019 році, що в 4 рази перевищує експорт зерна у 2010 році.

Про це поінформував заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”(ІАЕ) Микола Пугачов, повідомляє пресслужба ІАЕ.

“Україна за останнє десятиріччя суттєво наростила обсяги експорту зернових. Минулого року був встановлений черговий рекорд: на зарубіжні ринки було вивезено 56,7 млн тонн вітчизняного збіжжя. Це у 4 рази перевищує показник 2010 року і на 36% більше, ніж 2018 року”, - розповів Пугачов.

Він зазначив, що загальне зростання експорту українського зерна в натуральному виразі призвело до найвищої його вартості в історії України – 9,6 млрд дол.

Також був встановлений новий рекорд за обсягами закордонних поставок кукурудзи – 32,3 млн тонн. Він на 51% перевищив показник 2018 року у 21,4 млн тонн і майже у 8 разів – результати 2010 року, зауважив експерт.

За його словами, обсяги експорту пшениці теж стали найвищими за часів незалежності – 20,0 млн тонн. Це на 22% більше, ніж у 2018 році, та вчетверо перевищує показник 2010 року. Поставки ячменю на зарубіжні ринки у 2019 році зросли у порівнянні з попереднім роком на 0,5 млн тонн і становили 4,1млн тонн. А от експорт жита, хоча тільки доповнює загальну структуру закордонних продажів зернових, у 2019 році знизився на 87% і становив лише 13 тис. тонн.

За інформацією науковця, найбільшими покупцями вітчизняного зерна у 2019 році, як і раніше, були країни Азії, Африки та Європи. Характерною рисою 2019 року стало суттєве оновлення топ-10 імпортерів українського збіжжя: у цьому переліку з’явились Туреччина, Бангладеш та Ізраїль. Лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових з 2011 року традиційно утримує Єгипет. Минулого року він закупив українського збіжжя на 97% більше, ніж 2018 року – на 1,311 млрд дол. Його частка у загальному експорті цього виду сільськогосподарської продукції склала 13,6%.

Китай, який 2018 року посідав лише четверте місце у топ-10, вийшов на друге місце у рейтингу. Він збільшив обсяги закупівель зерна майже на 56%: з 552 млн дол. у 2018 році до 859 млн дол. за результатами 2019 року, маючи частку у 8,9%.

Іспанія посіла торік третє місце, закупивши в Україні зерна на 765 млн дол. (7,9 %). Це на 19% перевищило обсяги зроблених нею 2018 року закупівель у 643 млн дол.

Туреччина – абсолютний новачок першої десятки рейтингу – імпортувала минулого року вітчизняного збіжжя на 718 млн дол., що забезпечило їй частку у 7,5% в загальному експорті цього виду агропродукції. Для порівняння: у 2018 році Україна експортувала до Туреччини зернових вартістю 184 млн дол.

До топ-10 також потрапили Бангладеш, який закупив в Україні зерна на суму у 421 млн дол. (4,4 %), та Ізраїль, обсяги закупівель якого склали 317 млн дол. (3,3%).

У списку основних покупців українського збіжжя залишилися Нідерланди (624 млн дол.), Індонезія (538 млн дол.), Туніс (293млн дол.) та Італія (283 млн дол.).

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Так, сукупно ці 10 держав сформували понад 63% вартісного обсягу усіх закупівель зернопродукції.

"Спостерігається також зростання вітчизняного експорту зернових культур в поточному маркетинговому році. За першу половину 2019/20 МР Україна продала на світовому ринку 30,5 млн тонн зерна", - підсумував Пугачов.