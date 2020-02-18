Китай торік став найбільшим імпортером української агропродукції

Лідером серед імпортерів української аграрної продукції у 2019 році став Китай з часткою 8,7% на суму 1,9 млрд дол

Про це поінформував Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки".

“Потіснивши на третє місце Індію, яка три роки поспіль утримувала перше місце у рейтингу, лідерство у топ-10 найбільших імпортерів української агропродукції у 2019 році виборов Китай. Вартісні обсяги поставок вітчизняної сільгосппродукції до цієї країни склали минулого року 1,955 млрд дол. При цьому частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства становила торік 8,7%", - йдеться у повідомленні.

Основними споживачами вітчизняної сільгосппродукції також стали Єгипет (1,674 млрд дол.), Індія (1,547 млрд дол.), Туреччина (1,544 млрд дол.), Нідерланди (1,476 млрд дол.), Іспанія (1,199 млрд дол.), Німеччина (871 млн дол.), Польща (785 млн дол.), Італія (716 млн дол.) та Білорусь (605 млн дол.).

До того ж Китай, Єгипет і Туреччина торік збільшили обсяги закупівель українського агропродовольства більш як у півтора рази порівняно з 2018 роком.

Як зазначили в ІАЕ, у 2019 році продукція АПК склала 44,6% у загальному експорті з України, зберігши лідерство у його товарній структурі.

За підсумками календарного 2019 року зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту зерна (56,7 млн тонн) та соняшникової олії (6,1 млн тонн). Серед інших товарів, що не належать до найбільш вагомих у переліку закордонних поставок, було досягнуто максимальні кількісні значення в експорті незгущених молока і вершків без цукру (25 тис. тонн), яєць птиці у шкаралупі та без (144 тис. тонн), волоських горіхів (68 тис. тонн), крохмалю (83 тис. тонн) та консервованих томатів (59 тис. тонн).

У 2019 році Азія посилила свої позиції основного імпортера вітчизняної агропродукції, другий рік поспіль закупивши рекордну кількість українських сільгосппродуктів. Вартісні обсяги вітчизняного експорту до країн цього регіону торік збільшилися до 9,4 млрд дол. Це на 17,5% перевищило рекордний показник поставок до цього регіону у 8,0 млрд дол., встановлений у 2018 році. Частка азійських країн склала торік 42,2% від загального української агроекспорту.

Найвищої за часів незалежності України позначки сягнув торік експорт аграрної продукції українського виробництва до країн – членів Європейського Союзу. Його обсяги у вартісному вимірі збільшилися до 7,5 млрд дол., перевищивши рекордний показник 2018 року у 6,3 млрд дол. більш ніж на 19%. При цьому минулого року частка ЄС у вітчизняному експорті агропродовольства становила 33,5%.

Обсяги поставок до країн Африки 2019 року збільшилися проти 2018 року на 43% і становили 3,3 млрд дол., забезпечивши цьому регіону частку у 14,9% від українського експорту сільгосппродукції.

Поставки вітчизняного агропродовольства до країн СНД, залишилися на рівні 2018 року і склали 1,5 млрд дол., забезпечивши регіону частку у 6,5% в українському експорті агропродовольства.