Україна за пів року експортувала 16 мільйонів тонн пшениці — експерт

У першому півріччі 2019/2020 маркетингового року українські аграрії продали на зовнішніх ринках майже 16 млн тонн пшениці.

Про це розповів генеральний директор УкрАгроКонсалт Сергій Феофілов у Києві під час першого Agribusiness Wisdom Summit, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо експорту пшениці - характерна особливість поточного сезону - різке зростання вивозу саме в першій половині року. За перші шість місяців експорт пшениці трохи менш як 16 млн тонн. Безумовно, це рекорд", - сказав Феофілов.

За його словами, основні покупці - це Індонезія, країни Південно-Східної Азії, Туреччина, Китай.

Настільки активне зростання експорту пшениці українського виробництва, на думку експерта, також обумовлене підвищенням якості українського зерна.

"Хочу відзначити кращу якість за підсумками збирання врожаю 2019 року. Те, що був різкий інтерес до закупівель української пшениці, - це теж обумовлене кращою якістю, ніж було в минулому році", - підкреслив експерт.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал України, станом на 21 лютого 2020 року було експортовано 16,314 млн т української пшениці - на 3,998 млн т більше, ніж на ту ж дату 2018/2019 маркетингового року.