Україна за пів року експортувала 16 мільйонів тонн пшениці — експерт

Україна за пів року експортувала 16 мільйонів тонн пшениці — експерт

Укрінформ
У першому півріччі 2019/2020 маркетингового року українські аграрії продали на зовнішніх ринках майже 16 млн тонн пшениці.

Про це розповів генеральний директор УкрАгроКонсалт Сергій Феофілов у Києві під час першого Agribusiness Wisdom Summit, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо експорту пшениці - характерна особливість поточного сезону - різке зростання вивозу саме в першій половині року. За перші шість місяців експорт пшениці трохи менш як 16 млн тонн. Безумовно, це рекорд", - сказав Феофілов.

За його словами, основні покупці - це Індонезія, країни Південно-Східної Азії, Туреччина, Китай.

Настільки активне зростання експорту пшениці українського виробництва, на думку експерта, також обумовлене підвищенням якості українського зерна.

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"Хочу відзначити кращу якість за підсумками збирання врожаю 2019 року. Те, що був різкий інтерес до закупівель української пшениці, - це теж обумовлене кращою якістю, ніж було в минулому році", - підкреслив експерт.

Як повідомляє інформаційно-аналітичний портал України, станом на 21 лютого 2020 року було експортовано 16,314 млн т української пшениці - на 3,998 млн т більше, ніж на ту ж дату 2018/2019 маркетингового року.

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