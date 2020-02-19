Світова економіка відчує наслідки коронавірусу - глава МВФ

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що наслідки для глобальної економіки від коронавірусу залежатимуть головним чином від його тривалості в Китаї, а також можливого поширення на інші країни.

Про це вона написала в офіційному блозі перед засіданням міністрів фінансів та глав центробанків G20.

"Коронавірус є найбільш актуальною невизначеністю для нас: надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я глобального масштабу, яку ми не передбачали в січні. Це є гучним нагадуванням того, як крихкому одужанню економіки можуть загрожувати непередбачені події", - підкреслила Георгієва.

Вона зазначила, що у Фонді розглядають ряд сценаріїв розвитку ситуації щодо наслідків поширення вірусу нового типу COVID-19.

"Якщо перебої від вірусу завершаться скоро, ми очікуємо, що китайська економіка відновиться швидко", - зауважила Георгієва.

У такому випадку негативним результатом може стати різке падіння ВВП в Китаї в першому кварталі 2020 року, але лише невелике скорочення за весь рік. Водночас поширення вірусу на території інших країн залишатиметься відносно незначним та короткочасним, що може викликати незначні перебої в поставках, створити обмеження для туризму та подорожей.

"Однак тривалі й більш серйозні спалахи (нового коронавірусу – ред.) призведуть до різкого й затяжного уповільнення економічного зростання в Китаї. Глобальний негативний ефект буде посилений серйознішими перебоями в ланцюгах поставок та більш стійким падінням довіри інвесторів, особливо якщо епідемія пошириться за межі Китаю", - зазначила глава Фонду.

Водночас вона підкреслила, що навіть за найкращих сценаріїв прогнозований темп глобального зростання все ще має скромні показники "в занадто багатьох частинах світу". І в середньостроковій перспективі очікується, що зростання залишиться нижче середніх історичних показників.

"Але хоча деякі невизначеності, такі як вірус, є поза нашим контролем, ми не повинні створювати нові непевні ситуації там, де ми можемо їх уникнути", - підкреслила директор-розпорядник МВФ.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку вважають, що коронавірус, хоч і має вплив на товарні та фінансові світові ринки, однак для України в плані економічних збитків не становить загрози.

Станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч.

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