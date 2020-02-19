У Китаї заявляють, що пік епідемії коронавірусу минув
Про це повідомляє Chinese Journal of Epidemiology.
"Спалах епідемії досяг свого піку близько 23–26 січня, потім захворюваність почала знижуватися, включно до 11 лютого", - йдеться у повідомленні.
У дослідженні йдеться про те, що приблизно 80,9% випадків захворювання у провінції Хубей - епіцентрі спалаху коронавірусу, зараз класифікуються як легку форму недуги.
Загальний відсоток смертності внаслідок вірусу COVID-19 становить 2,3%.
Фахівці встановили, що у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми коронавірусу. Ризику для життя через вірусну пневмонію піддаються найбільше літні люди та пацієнти з супутніми захворюваннями.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.
Фото: АА