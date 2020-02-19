У Китаї заявляють, що пік епідемії коронавірусу минув

У Китаї заявляють, що пік епідемії коронавірусу минув

Укрінформ
Китайські науковці заявили про завершення піку епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє Chinese Journal of Epidemiology.

"Спалах епідемії досяг свого піку близько 23–26 січня, потім захворюваність почала знижуватися, включно до 11 лютого", - йдеться у повідомленні.

У дослідженні йдеться про те, що приблизно 80,9% випадків захворювання у провінції Хубей - епіцентрі спалаху коронавірусу, зараз класифікуються як легку форму недуги.

Загальний відсоток смертності внаслідок вірусу COVID-19 становить 2,3%.

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Фахівці встановили, що у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми коронавірусу. Ризику для життя через вірусну пневмонію піддаються найбільше літні люди та пацієнти з супутніми захворюваннями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

Фото: АА

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