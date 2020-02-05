Рада ратифікувала угоду між урядами України та Литви щодо трудової міграції

Верховна Рада ухвалила закон "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та Урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції".

"За" проголосували 324 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Метою угоди є зміцнення співробітництва та надання взаємної допомоги у забезпеченні захисту прав та інтересів працівників обох держав - як України, так і Литви, що сприятиме реалізації права на працю.

Реалізація відповідного закону впливатиме на зміцнення та розвиток співробітництва у забезпечені захисту прав та інтересів працівників обох держав і забезпечення боротьби з нелегальною працею.

Водночас реалізація акта не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище, інші суспільні відносини.