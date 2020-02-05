Бізнес у Європі зарегульований більше, ніж в Україні - Дубілет

Фінансовий сектор і бізнес у Європі і Британії зарегульовані більше, ніж в Україні. Але багаті країни можуть собі це дозволити.

Таку думку міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет висловив в інтерв’ю Радіо свобода.

“Я сказав би, що в Британії набагато, особливо у фінансовому секторі, все дуже і дуже зарегульовано. Тобто в деяких випадках навіть більш зарегульовано, ніж в Україні, - розповів Дубілет. - Це насправді є перевага і недолік одночасно. Тому що, з одного боку, через більшу регуляцію, там в тебе більш повільно йдуть процеси, а з іншого боку, можливо, там ця регуляція передбачає, що споживач більше захищений від якихось несподіванок, так би мовити”.

Водночас Дубілет вважає, що Україні не варто на даному етапі копіювати усі європейські правила. Бо країни Європи багаті, і можуть собі таке дозволити, а Україні краще обрати динамічний розвиток з менш жорсткими правилами гри у сфері бізнесу.

“В принципі і Європа, і Британія вважають, що вони більш зарегульовані, ніж Україна. І коли ми кажемо насправді про те, що нам потрібно бути як Європа, то це не факт, що нам потрібно мати всі процедури, такі як в Європі. Тому що Європа собі може це дозволити. Це вже багата країна. Як і Британія. Ми маємо бути зараз як Європа на початку минулого століття, коли в них все динамічно розвивалося. Тому не факт, що потрібно повністю все копіювати”, - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 23 січня у Давосі Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд готує на весну пакет законопроєктів щодо спрощення податкового законодавства. Він додав, що владі необхідно продовжувати валютну лібералізацію, а також необхідно спростити умови працевлаштування. Останнє він пояснив тим, що “в Україні зараз, я так жартую, розлучитися простіше, ніж звільнити людину з роботи, а це диспропорція, якої не має бути”.