Імпортер газу відшкодував бюджету майже 130 мільйонів

Імпортер природного газу відшкодував бюджету більше 129 млн грн завданих збитків.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

"В рамках проведення операції "Щит" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено компанію, службова особа якої в період з 01.01.2019 по 31.10.2019 під час імпорту природного газу на митну територію України умисно не надала до митниці необхідні для митного оформлення документи, в наслідок чого ухилилися від сплати понад 129 млн грн митних платежів (податку на додану вартість)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що нині завдані державі збитки відшкодовані в повному обсязі.

У цьому зв'язку до суду спрямовано кримінальне провадження із клопотанням про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.