Нафтогаз зменшив ціни на газ для промисловості на 14%

Нафтогаз оприлюднив цінові пропозиції для промислових споживачів газу на лютий 2020 року. Залежно від обсягів закупівлі та умов оплати, газ коштуватиме 4 661,00 — 5 208,00 тис. грн за тис. кубометрів (без ПДВ).

Про це інформує Департамент з комунікацій НАК "Нафтогаз України".

"НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 лютого 2020 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані залежно від обсягів закупівлі та умов оплати. Залежно від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 4 661,00 — 5 208,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", - йдеться у повідомленні.

Порівняно з цінами на січень 2020 року у лютому ціни знизяться на 14% –15%, залежно від умов постачання.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2015 року введено в дію Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим законом. Водночас для постачання газу населенню на НАК "Нафтогаз України" покладені спеціальні обов‘язки в обсязі та на умовах, визначених Кабінетом міністрів України.