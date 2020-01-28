Милованов розповів про чотири програми підтримки інвесторів

Кабмін підготував чотири програми підтримки інвесторів, котрі будуть доступні як для іноземного, так і для українського бізнесу.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливо зрозуміти, що ці умови перш за все стосуються українських інвесторів. Ми ставимося і до українських, і до іноземних інвесторів однаково", - підкреслив Милованов.

Він пояснив, що в уряді пропонують чотири програми, за якими інвестори отримають сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні.

Так, окрім уже заявлених планів щодо "інвест-нянь" для бізнесменів, які вкладуть в українську економіку від $100 млн, та звільнення від ПДВ на 5 років інвесторів, котрі принесуть від $10 млн, в уряді готують ще дві програми.

За словами Милованова, інвесторам, які захочуть вкласти кошти в Україну, буде запропонована пришвидшена амортизація, а також надана можливість звертатися до іноземних судів, якщо вони не довіряють українському правосуддю.

Міністр додав, що такі самі умови будуть надаватися для бізнесу, який уже інвестував в Україну зазначені суми, однак часові рамки поки що не визначені.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Швейцарії Сімонеттою Зоммаругою в рамках Світового економічного форуму в Давосі розповів, які програми для інвесторів готуються в Україні. Зокрема, йдеться про програму Investment nanny, в рамках якої інвестор отримає особистого менеджера, якщо принесе в Україну від $100 мільйонів.