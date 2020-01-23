Зеленський після Давосу запевнив, що Україна має підтримку інвесторів

Зустрічі, які відбулися в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, продемонстрували, що Україна має підтримку з боку інвесторів.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як «корупційна», «застаріла», згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив», – сказав Зеленський

Президент розповів, що на полях Всесвітнього економічного форуму провів важливі зустрічі.

«Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова», – зазначив він.

Глава держави також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.

«Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції – ред.), треба постійно розмовляти з інвесторами», – додав Зеленський.

Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у рамках Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

22 січня Зеленський перебував у швейцарському Давосі, де взяв участь у Всесвітньому економічному форумі.