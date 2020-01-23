Зеленський після Давосу запевнив, що Україна має підтримку інвесторів
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у коментарі ЗМІ в Єрусалимі, повідомляє пресслужба глави держави.
«Ми маємо цю підтримку. До нас зовсім по-іншому ставляться, нам вірять. Треба відкривати Україну, відкидати такі слова, як «корупційна», «застаріла», згадки про старі бізнес-групи чи політичний вплив», – сказав Зеленський
Президент розповів, що на полях Всесвітнього економічного форуму провів важливі зустрічі.
«Я не вперше запрошую інвесторів. Ми готуємо для них програми. Це не просто слова», – зазначив він.
Глава держави також наголосив на важливості роботи Українського дому в Давосі.
«Мені здається, що це слід розширювати, треба виділятися. Якщо ти хочеш, щоб саме до тебе заходили (інвестиції – ред.), треба постійно розмовляти з інвесторами», – додав Зеленський.
Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочим візитом Державу Ізраїль з метою участі у пам’ятних заходах у рамках Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.
22 січня Зеленський перебував у швейцарському Давосі, де взяв участь у Всесвітньому економічному форумі.