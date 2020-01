Зеленський - учасникам Українського сніданку: В Україні є все, не вистачає лише інвестицій

Президент Володимир Зеленський пообіцяв запровадити для великих інвесторів податкові канікули, швидке повернення інвестицій в модернізацію та створити в Україні міжнародний арбітраж.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке було продемонстровано на початку Українського сніданку видання “Новое время”.

“Інвесторам, що у найближчі два роки приватизують державні підприємства на суму від 10 млн доларів, ми надамо п’ятирічні податкові канікули. Ми також впроваджуємо швидке повернення інвестицій в модернізацію від 2 до 5 років замість 10 і 12. А задля гарантованого захисту права власності ми створимо в Україні міжнародний арбітраж для інвесторів”, - сказав Зеленський.

Крім того, він нагадав, що планується запровадити програму “Investment nanny”, коли з тими, хто інвестуватиме більше 100 млн доларів, укладатиметься пряма інвестиційна угода з державою, яка базуватиметься на англійському праві.

За словами Президента, такий інвестор отримає свого персонального опікуна — nanny — від уряду, який спілкується 5 мовами і в будь-який момент дня і ночі вирішуватиме питання.

“В Україні є все, щоби стати квітучою та успішною країною: сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування і неймовірно талановиті люди. Не вистачає лише інвестицій”, - зазначив Зеленський.

Глава держави запевнив, що нова українська влада будує рівні та єдині правила гри для всіх, діджиталізує процеси та зменшує роль держави “там, де це не потрібно”.

"Не інвестувати в Україну — це стати Джорджем Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за 1 млн доларів. So, do not miss out Ukraine ("Тож не проґавте Україну" — ред.)”, - додав Зеленський.