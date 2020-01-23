Гончарук: У спадок уряду дісталася купа боргів за шаленими відсотками

У спадок нашому Уряду дісталася купа боргів за шаленими відсотками. На сьогодні це — найбільша стаття видатків Держбюджету, яка в середньому до 2022 року становитиме 484 млрд грн на рік.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Саме тому Уряд розмістив євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги — віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави», – пояснив Прем’єр-міністр.

Торік відсоткові ставки на зовнішні запозичення України становили приблизно 6,75% на рік. Сьогодні Уряд запозичує 1,25 млрд євро під 4.375% річних. Фактично завдяки цьому ефективному рішенню економія для державного бюджету 2 млн грн на день. А ці гроші буде спрямовано на програми соціально-економічного розвитку.

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«Це яскраво демонструє довіру інвесторів до державної політики, яку впроваджує Уряд під егідою Президента Володимира Зеленського. Довіра до держави — основа інвестиційного потенціалу країни. А інвестиції — це робочі місця для українців. Чим більша довіра, тим нижча відсоткова ставка. Україна на правильному шляху!» — резюмував Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.